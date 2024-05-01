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ACB. «Мурсия» – «Сарагоса», «Тенерифе» сыграет с «Уникахой»

«Мурсия» примет «Сарагосу», «Тенерифе» дома сыграет с «Уникахой». АСВ Регулярный чемпионат Мурсия – Сарагоса Дата проведения 1 мая, 19.

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