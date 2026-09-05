Липчанин потерял 1,2 млн рублей, спасая сбережения

Мужчина купил новую сим-карту и телефон, снимал деньги со счетов и переводил через банкоматы по указке мошенников, потеряв в итоге 1,2 миллиона рублей.
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