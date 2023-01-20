Расчеты радиотехнических подразделений ВВО в Забайкалье отработали обнаружение и сопровождение условных воздушных целей

В мероприятии приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц специальной техники, в том числе радиолокационные комплексы «Каста-2».
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