FT: ВСУ испытывают дефицит БПЛА

Украинские войска в данный момент испытывают острую нехватку беспилотников. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу крупной украинской компании, занимающейся производством дронов, Ukrspecsystems Дмитрия Хасапова.
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