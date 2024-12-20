🛠 В Судаке строительство спортивного комплекса завершат до конца этого года На месте аварийного спорткомплекса в селе Солнечная Долина возводят модульное здание.
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🛠 В Судаке строительство спортивного комплекса завершат до конца этого года На месте аварийного спорткомплекса в селе Солнечная Долина возводят модульное здание.