16 золотых начальников, с которыми хоть до пенсии работай

Когда видишь входящее от начальника, то обычно первая мысль: «Да что он там еще хочет». Да и истории о том, как руководители считают нормальным не оплачивать переработки и звонить в выходные точно есть у каждого.
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