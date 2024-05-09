🎗️Сугыш ветераны Рәшит Ибраһимов: «1943 елның сентябрь аенда, повестка килгән дип, мине эштән каршыладылар һәм төнлә алып киттеләр.
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🎗️Сугыш ветераны Рәшит Ибраһимов: «1943 елның сентябрь аенда, повестка килгән дип, мине эштән каршыладылар һәм төнлә алып киттеләр.