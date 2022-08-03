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По делу Раковой: ректору «президентской» академии заменили домашний арест на подписку о невыезде

По делу Раковой: ректору «президентской» академии заменили домашний арест на подписку о невыезде

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау, обвиняемому в крупном хищении, заменили домашний арест на подписку о невыезде.

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