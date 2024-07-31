Доля рынка USDC выросла в июле

Рынки криптовалют переживают спад, а стейблкоины демонстрируют рост объемов в этот период. USDC, стейблкоин выпущенный Circle, столкнулся со значительными трудностями во время банковского кризиса в США в 2023 году, но с тех пор восстановился.
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