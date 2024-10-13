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Санчо – лучший летний трансфер в АПЛ по оценкам от WhoScored. Соланке – 2-й, Калафьори – 7-й, Савио – 8-й

Вингер «Челси», чьи права принадлежат «Манчестер Юнайтед»,  получил от издания 7,32 – в 4 матчах сезона Премьер-лиги он сделал 3 голевые передачи.

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