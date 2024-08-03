Следствие раскрыло количество свидетелей по делу сенатора Савельева

У следствия есть минимум десять свидетелей по делу сенатора Савельева – СМИСледователи, ведущее в отношении сенатора Дмитрия Савельева уголовное дело о подготовке к убийству, имеют минимум 10 свидетелей, пишет РИА Новости .
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