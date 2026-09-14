Трамп: ИИ нужен только «сильный и умный президент»

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 сентября президент США Дональд Трамп опубликовал серию агрессивных заявлений на платформе Truth Social, направив их против генерального директора Anthropic Дэрио Амодеи.
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