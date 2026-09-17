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Как Москва зажигает огонь в агротехнологиях: встреча на юге столицы зарядила всех энергией!

Как Москва зажигает огонь в агротехнологиях: встреча на юге столицы зарядила всех энергией!

Представьте: юг Москвы, свежий воздух, а вокруг — люди, в глазах которых горит настоящий огонь. Именно такая атмосфера царила на встрече, где обсуждали, как дальше развивать агротехнологии в столице.

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