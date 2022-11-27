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Каминский об отмене гонок: «Не очень понятно, о чем думали составители календаря. Это что, новость, что в Ханты-Мансийске в это время года такие морозы?»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал составителей календаря внутрироссийских стартов в этом сезоне.

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