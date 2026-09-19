No, thank you! A supporter of the launch of the "Nord Stream" sang " Cranes" in Berlin

In Berlin, a man sang the song "Cranes" in Russian and German on a crowded street. The action took place on a busy shopping street in the center of the German capital.
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