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The Eurasia Daily news agency

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No, thank you! A supporter of the launch of the "Nord Stream" sang " Cranes" in Berlin

No, thank you! A supporter of the launch of the "Nord Stream" sang " Cranes" in Berlin

In Berlin, a man sang the song "Cranes" in Russian and German on a crowded street. The action took place on a busy shopping street in the center of the German capital.

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