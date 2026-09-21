Электричество в Симферополе и Симферопольском районе восстановят в течение трёх часов

Без света временно остались микрорайоны Каменка, Хошкельды, Белое-2, Белое-3, Белое-4 Белое-6, ТСН «Строитель» (Каменка), проспект Победы, а также сёла Акрополис, Айкован и Ана Юрт Симферопольского района.
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