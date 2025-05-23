В Алтайском крае в ДТП на Чуйском тракте пострадали три ребенка и два водителя

Правоохранители проводят проверку ДТП в Бийском районе / Фото: полиция Алтайского края Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в полиции региона.
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