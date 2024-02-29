Файзуллаев подтвердил интерес со стороны «Баварии»

Аббосбек Файзуллаев признал, что представители «Баварии» выходили на его агентов. Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев подтвердил, что мюнхенская «Бавария» действительно в общих чертах интересовалась им.