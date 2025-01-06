Миллионы долларов: как Анджелина Джоли разбогатела из-за развода с Питтом

Актриса Анджелина Джоли стала богаче на 80 миллионов долларов после развода с Брэдом Питтом. Одна из самых красивых голливудских пар официально разорвала узы брака только через восемь лет после подачи заявления о разводе.
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