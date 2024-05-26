Первый пошел

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, зачем усложнять: &quot; диаспоры будут либо ликвидироваться, либо получать статус иноагентов&quot;. Получат статус иноагентов, продолжат в этом статусе гадить, потом опять к этой теме возвращаться и диаспоры ликвидировать? Если эти люди враждебны к России. они не поменяют своё отношение, лишь будут более бдительны.
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