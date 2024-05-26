Первый пошел

Надежда Белугина

Думаю, зачем усложнять: " диаспоры будут либо ликвидироваться, либо получать статус иноагентов". Получат статус иноагентов, продолжат в этом статусе гадить, потом опять к этой теме возвращаться и диаспоры ликвидировать? Если эти люди враждебны к России. они не поменяют своё отношение, лишь будут более бдительны.