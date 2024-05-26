Суд по иску Минюста ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области Городищенский районный суд Волгоградской области по иску Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской области ликвидировал "Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области" (ранее - "Волгоградская областная общественная организация «Узбекская диаспора»"), председателем правления которой являлся бизнесмен Холмахмад Комилов.
Первый пошел
Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, зачем усложнять: " диаспоры будут либо ликвидироваться, либо получать статус иноагентов". Получат статус иноагентов, продолжат в этом статусе гадить, потом опять к этой теме возвращаться и диаспоры ликвидировать? Если эти люди враждебны к России. они не поменяют своё отношение, лишь будут более бдительны.
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