Макрон в ходе вступления в Дрездене испугался возможной войны с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон испугался возможной войны с Россией. Об этом пишет Tagesspiegel. « может быть здесь завтра или послезавтра», — сказал он в ходе выступления в Дрездене в ходе официального визита.
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