Названо растение, обладающее способностью моментально снижать холестерин

Учёные рассказали о пряности, которая способна мгновенно снижать уровень холестерина в организме. О чудо-растении — семенах пажитника — сообщает Daily Express, ссылающаяся на результаты исследования, опубликованные в Journal of Family Practice.
Учёные рассказали о пряности, которая способна мгновенно снижать уровень холестерина в организме. О чудо-растении — семенах пажитника — сообщает Daily Express, ссылающаяся на результаты исследования, опубликованные в Journal of Family Practice.
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