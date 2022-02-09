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Названо растение, обладающее способностью моментально снижать холестерин

Названо растение, обладающее способностью моментально снижать холестерин

Учёные рассказали о пряности, которая способна мгновенно снижать уровень холестерина в организме. О чудо-растении — семенах пажитника — сообщает Daily Express, ссылающаяся на результаты исследования, опубликованные в Journal of Family Practice.

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