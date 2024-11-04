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«Краснодар» выиграл 1-й круг РПЛ, Овечкин снова забил, ничья «МЮ» и «Челси», победа «Барсы», Ферстаппен забрал Гран-при Сан-Паулу и другие новости

1. «Краснодар» дома разгромил «Оренбург» (4:0) в 14-м туре Мир РПЛ, довел серию до 11 побед и досрочно выиграл первый круг.

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