Россия, Мали, Буркина Фасо: Запад оправдывает терроризм в разных точках планеты

Напомню, что вторжение в Курскую область квалифицировано как акт терроризма. В современной истории России, к сожалению, террористических атак было большое количество, но самая страшная, самая бесчеловечная была в Беслане ровно 20 лет назад, когда террористы захватили в заложники целую школу.