Казанда армиядә хезмәт итүдән качып йөрүче дүрт Россия гражданын тотканнар. «Татар-информ»га Россия Тикшерү комитетының 384 нче хәрби тикшерү бүлегендә хәбәр итүләренчә, 23 июльдә ведомство хезмәткәрләре төзелешләр буенча рейд үткәргән һәм 35 кешене тикшергән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии