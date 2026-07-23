НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда армиядә хезмәт итүдән качып йөрүче дүрт Россия гражданын тотканнар

Казанда армиядә хезмәт итүдән качып йөрүче дүрт Россия гражданын тотканнар. «Татар-информ»га Россия Тикшерү комитетының 384 нче хәрби тикшерү бүлегендә хәбәр итүләренчә, 23 июльдә ведомство хезмәткәрләре төзелешләр буенча рейд үткәргән һәм 35 кешене тикшергән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии