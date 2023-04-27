Пэдди Пимблетт: «Никто не просыпается с мыслью: «Как же я хочу драться в Bellator!»

«Я могу понять парней, которые выступают в PFL или Bellator, но 99 из 100 бойцов мечтают о UFC. Никто не просыпается с мыслью: «Как же я хочу драться в Bellator!» Единственная причина, по которой люди выступают в PFL – это возможность получить миллион долларов за более легкие бои», – сказал боец UFC Пэдди Пимблетт.