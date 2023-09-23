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Дистанцию первого в истории Гран-при Индии MotoGP сократили из-за жары. Ранее у пилотов возникли проблемы с визами

Дистанция спринта и основной гонки Гран-при Индии MotoGP подверглась изменениям. В субботу гонщики проедут 11 кругов вместе запланированных 12, в воскресенье – 21 вместо 24.

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