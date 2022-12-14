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Игроки «Интера» и «Баварии» попали в 11-й финал ЧМ подряд. Серия длится с 1982-го

Игроки «Интера» и «Баварии» попали в 11-й финал ЧМ подряд. Серия длится с 1982-го

Игроки «Баварии» и «Интера» на протяжении 40 лет участвуют в финалах чемпионатов мира. Серия началась в 1982 году и сегодня пополнилась 11-м финалом подряд.

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