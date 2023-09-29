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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Браташ о двух поражениях «Лады» в овертаймах: «За 68 бросков не забили ни одной шайбы, но зато взяли два очка»

«Хорошая, боевая и равная игра, что отражается и в количестве бросков, причем довольно приличном. Тот, кто смотрел игру, вряд ли скажет, несмотря на счет, что команды играли только в обороне.

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