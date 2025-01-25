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Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру

Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Щерба рассказал, как его отряд, дезориентированный шумом оглушающих дронов, оказался в окружении и сдался в плен, после чего их атаковал украинский FPV-беспилотник.

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