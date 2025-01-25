Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Щерба рассказал, как его отряд, дезориентированный шумом оглушающих дронов, оказался в окружении и сдался в плен, после чего их атаковал украинский FPV-беспилотник.
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