Украинский военнопленный рассказал об ударе ВСУ дроном по своему командиру

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Щерба рассказал, как его отряд, дезориентированный шумом оглушающих дронов, оказался в окружении и сдался в плен, после чего их атаковал украинский FPV-беспилотник.