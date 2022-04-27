«Ррррр! Мы питбули». Джон Холланд дал эмоциональное интервью в матче 1/4 финала Еврокубка

«Ррррр! Мы питбули». Джон Холланд дал эмоциональное интервью в матче 1/4 финала Еврокубка

Атакующий защитник «Бурсаспора» Джон Холланд дал эмоциональное интервью в большом перерыве матча 1/4 финала Еврокубка против «Цедевиты-Олимпии» (85:83).

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