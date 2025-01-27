Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Мы празднуем": в конгрессе восхитились решением Трампа по Украине

"Мы празднуем": в конгрессе восхитились решением Трампа по Украине

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Американский народ приветствует решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить помощь другим странам, заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.

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Комментарии
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Лев Добрый
А в ГосДепе одни русофобы, другого от них ждать не получится!😱👈😜
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19 час.
Eduard
Какая помощь?Страна с самым юольщим государственнымдолгомделает вид,что помогает миллиардами! Представляю юомжа раздающим деньги,
Ответить
17 час.

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