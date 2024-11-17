Ренат Харис: «Безумству храбрых песню не пою»

Почему Табеев назвал европейцев варварами? Могла ли книга «Аз и Я» появиться в автономной республике? Что не позволило построить коммунизм в СССР? Что будет с татарами, когда они станут полностью городской нацией? Пройден ли пик развития татарской культуры? Об этом писатель Ренат Харис рассказал в большом биографическом интервью «Татар-информу».