Ренат Харис: «Безумству храбрых песню не пою»

Почему Табеев назвал европейцев варварами? Могла ли книга «Аз и Я» появиться в автономной республике? Что не позволило построить коммунизм в СССР? Что будет с татарами, когда они станут полностью городской нацией? Пройден ли пик развития татарской культуры? Об этом писатель Ренат Харис рассказал в большом биографическом интервью «Татар-информу».
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