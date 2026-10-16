Столько же в России сейчас стоят новые Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost Российский люксовый бренд Aurus объявил о начале приёма заказов на обновлённый седан Senat.
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