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Запах Гарри: в королевской семье Великобритании очередной скандал

Запах Гарри: в королевской семье Великобритании очередной скандал

Британскую монархию продолжают преследовать неприятности. Вслед за пронесшимися слухами о смерти Карла III и обнародованной информации об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон в крайне неприятную историю угодили дети короля — принцы Уильям и Гарри.

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