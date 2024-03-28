Запах Гарри: в королевской семье Великобритании очередной скандал

Британскую монархию продолжают преследовать неприятности. Вслед за пронесшимися слухами о смерти Карла III и обнародованной информации об онкологическом заболевании Кейт Миддлтон в крайне неприятную историю угодили дети короля — принцы Уильям и Гарри.