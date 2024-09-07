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А не может ли стать серой зоной зона ядерного заражения?

А не может ли стать серой зоной зона ядерного заражения?

Юрий Кот Хронология противостояния. Сначала Запад напал на исконно русские земли времен Украины и совершил вооружённый госпереворот, захватив власть.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Нет ударить можно  по Франции Англии , Швеции , Польше, вот вам и серая зона , равная буферной зоне
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3 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Это зачем же наши земли заражать
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3 час.
Дмитрий Бакланов
Как показали натурные эксперименты, ядерный удар можно наносить по странам, расположенным не ближе 3000 км от границ государства, что бы не было последствий. 1945 Япония, эксперимент проведен армией США.
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37 мин.

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