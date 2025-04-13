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Симоньян предсказала раздел Украины: аналогия с Польшей XVIII века

Симоньян предсказала раздел Украины: аналогия с Польшей XVIII века

Маргарита Симоньян предсказала возможный раздел Украины, аналогично XVIII веку с Польшей. Она заявила, что Россия заинтересована лишь в территориях с русскоязычным населением, а остальные земли могут стать буферной зоной.

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