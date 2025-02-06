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Экс-мэра Самары и его жену нашли. Частично

Экс-мэра Самары и его жену нашли. Частично

К гибели супругов причастна их внучкаБывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты. Подтверждения этому были обнаружены в квартире их внучки.

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