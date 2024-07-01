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Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

Во Франции начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

Радикалы из движения black bloc устроили массовые беспорядки в Париже.В Париже начались беспорядки после первого тура парламентских выборов, сообщает "РИА Новости" с места событий.

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