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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затра...

Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затра...

Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затраты на разработкуПредставитель Capcom рассказал в ходе сессии вопросов и ответов с инвесторами, сколько времени в среднем проходит с момента публикации игры до окупаемости затрат на разработку.

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