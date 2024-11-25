Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затра...

Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затраты на разработкуПредставитель Capcom рассказал в ходе сессии вопросов и ответов с инвесторами, сколько времени в среднем проходит с момента публикации игры до окупаемости затрат на разработку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)