Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затра...

Capcom раскрыла, сколько времени в среднем требуется играм, чтобы окупить затраты на разработкуПредставитель Capcom рассказал в ходе сессии вопросов и ответов с инвесторами, сколько времени в среднем проходит с момента публикации игры до окупаемости затрат на разработку.