ФАС уже проверила информацию о росте тарифов на связь и Интернет в РФ в 2025 году

Информация о повышении российскими операторами связи тарифов в 2025 году, которую распространило агентство Telecom Daily, не основана «на фактических обстоятельствах состояния отрасли», о чем заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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