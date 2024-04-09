В Смольном ищут волонтеров, которые помогут жабам попасть в Сестрорецкий разлив

В заказнике «Сестрорецкое болото» Санкт-Петербурга начинается сезонная миграция серых жаб. Каждый год более 1 тысяча жаб перемещаются из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру.
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