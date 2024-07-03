Израиль отобрал у Палестины самую крупную за 30 лет территорию

Израильские власти объявили "государственной землей" расположенный на Западном берегу реки Иордан участок площадью в 1270 гектаров, что является крупнейшим единовременным присвоением палестинской территории за последние 30 лет.
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