В Алексине арестован уроженец Узбекистана за попытку убийства собутыльника

Следственный отдел по городу Алексин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца Республики Узбекистан.
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