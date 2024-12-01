4 посёлка Ленинградской области остались без электричества из-за бобров

Бобры повредили электролинии в четырёх населённых пунктах в Ленинградской области.Поваленные животными деревья повредили линии электропередачи и оставили без света жителей населённого пункта Черенцово и деревень Халезево, Октябрёнок и Туравкино.
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