Житель Угледара сообщил о преступлениях ВСУ

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов собрал свидетельские показания жителей города Угледара о массовых преступлениях украинского неонацистского режима на временно подконтрольных ему русскоязычных территориях.
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