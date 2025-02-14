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Нижегородская правда

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Житель Угледара сообщил о преступлениях ВСУ

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов собрал свидетельские показания жителей города Угледара о массовых преступлениях украинского неонацистского режима на временно подконтрольных ему русскоязычных территориях.

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