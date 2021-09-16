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Baijiahao: реакция США на дедолларизацию России стала большой неожиданностью

Baijiahao: реакция США на дедолларизацию России стала большой неожиданностью

Реакция Соединенных Штатов на дедолларизацию России стала большой неожиданностью для всего мирового сообщества.

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Леонид Буравлев
И это правильно!)))
виталий панов
Давно бы так!
Вальдемар
Может Россия и уходит от доллара, но российские чиновники и олигархи все еще хранят наворованное в долларах в зарубежных банках!!!!.
Александр
Так им же туда придётся уезжать, когда в России им яйца прижмут. Поэтому они и копят зелёные фантики.
Вальдемар
Они еще не скоро уедут туда, пока они тут много чего натворят. Тем более ВВ им разрешил иметь двойное гражданство....
Natalija Osminina
Тем хуже для них. США откажутся от доллара и "российские чиновники и олигархи" поплывут на радость всего остального населения России. Вот и наступит вселенская справедливость)))
Tatyana Fedotova
Прижмут ли? Что то не верю. Хотя хотелось бы.
Tatyana Fedotova
ВВ сказал же, когда его спросили : почему людям зарплаты поднять, уменьшив зарплаты чиновников и депутатов? Путин ответил, что нельзя обижать этих иначе они "работать" не будут. Народ значит и за копейки будет ( деваться народу некуда), а эти не будут, боится уедут с деньгами.... Так что , всё предельно стало понятно. Встаёт вопрос: А власть то в России какая? На российскую что то не похоже..... Работают тут, а жить собираются там?
Karmadon
Яйца прижмут, говорите? Ну, и который год "прижимают"? Посчитать, пальцев на всех четырех растопырках хватит?
Юрий Волков
Вахтовики...
Вальдемар
Как это США откажется от доллара? от своей национальной валюты?
Александр Дементьев
Да этой мечтательнице лишь бы пукнуть.
Natalija Osminina
Так внутри США свой же доллар. И потом это не новость. Вон Жирик за последний месяц раза три об этом сказал, повторил за мной))) А Жирик, хоть и косит под идиота, но провидец. Вон сказал 10 лет назад, что через 5 лет газ будет стоить 1000 долларов и вот оно)) Подумаешь, ошибся на 5 лет, а сейчас время идет быстрее, события уплотняются во времени. Раз, сказал, что это случится "сейчас", значит, где-то через годик точно. Да это и очевидно, других способов выплыть у США нет - только как сделать грандиозный шухер - всех кинуть. Возглавить это дело, раз изменить не может.
Natalija Osminina
А тебя, идиот, я забанила, так ты, хоть так пердишь, жалуешься по мужикам.
Вальдемар
Раз вы ориентируетесь на жирика, то конечно. Тогда не храните свои сбережения в долларах. Еще пойдете на него голосовать?
Natalija Osminina
Жириновский при всей своей одиозности, видит на перспективу больше, чем все другие. У него даже книга выпущена, где перечислены исполнения его предсказаний - все задокументировано, и на видео и в прессе. А насчет голосования, я уже почти 55 лет не живу в России. У нас - евро. Хотя при отказе от доллара и он гикнется. Разве не очевидно, что мир идет к развалу, что США, что ЕС. Новый тренд))
Вальдемар
А у нас не евро и не доллар, и нехай все гигнется. Нам это по боку, мы живем за рубли и вполне не плохо.
Natalija Osminina
При глобальном финансовом кризисе плохо будет всем валютам. Но Россия подстраховалась - ввела цифровой рубль, в тот же день ввел цифровой евро ЕС. А спустя 3 дня Батька объявил своим белоруссам, что при часе Х переведет все их накопления в валюте - в белорусские рубли. Было это недели 3 назад.
novichokspb waisman
"наворованное в долларах" грозит этому "богатству" на неожи данный курьёз с банкротством подхода. На "хитрую" попу есть... с винтом...
Резидент 007
У Ванги было такое предсказание (я лично слышал) "по обочинам дороги доллары валялись вместе с опавшей осенней листвой". Хотите верьте-хотите нет, но все её предсказания сбываются.
мирас Закироув
Обои клеить..
Василий Иванович
Экологически грязно
Wlad Wlad
Проблема в том, что ДЕНЬГИ - это НЕ доллары, НЕ рубли, НЕ юани и прочая ХРЕНЬ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ. Деньги - это ИДЕЯ. Причем идея ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ идее Бога - "Нельзя служить двум господам сразу Богу и Мамоне". *** Поменяв доллары на юани Человечество просто ВСТУПИТ В ГАВНО ДРУГОГО ЦВЕТА.
Natalija Osminina
Прежде, чем перейти на рубли и юани миру придется пережить глобальный финансовый кризис. Пострадают все, в том числе и всемогущий Китай, на что и надеется США, вынашивания стратегию отказа от нынешнего доллара. США надеются выплыть в этом хаосе, но увы, им этого не дано.А вот в каком состоянии выплывут Россия и Китай - это другой вопрос.
Wlad Wlad
Про этот "глобальный кризис" известно давно. У него даже имя есть - "Идеальный шторм". К нему давно готовится весь Мир - ну запретят "женское образование" и "женскую работу", так они все равно ничего кроме "снижения рождаемости" Человечеству не дают.
Natalija Osminina
А кто будет запрещать?
Wlad Wlad
А те кто "разрешал" - только ОБОЖРАВШАЯСЯ Цивилизация порождает ФЕМИЗДАНУТОСТЬ. При малейшем кризисе первыми на улице оказываются "образованные женщины".
Natalija Osminina
Ну это, как водится))) Но, вообще-то я говорила об отказе США от доллара.
Wlad Wlad
И я о том же - о глобальном экономическом кризисе. Кстати, есть исторический прецедент - когда в 1933 году ЕВРЕИ создавали экономику Рейха, а в руководстве Рейха не было ни одного человека с высшим образованием, то первое что они сделали ЗАПРЕТИЛИ "женское высшее образование" и "женскую работу". И всего за 6 лет экономика Германии с последнего места в Европе вышла на ПЕРВОЕ место В МИРЕ.
Александр Шмелев
А может быть это просто "шорох орехов", какой Вы выдаёте за причину ?..
Natalija Osminina
Вы этот, как он там называется, женофоб?))) Очередная, уже совсем дикая волна женского феминизма это СЛЕДСТВИЕ идущих процессов. Из того же списка - ЛГБТ, зеленые, БМЛ и пр. квиры и дебилы. Какой стороной повернется мир, вывернувшись наизнанку, никто не знает. Надеюсь, в России вектор усилится в направлении сакральных ценностей. А на Западе резкий поворот приведет к сваливанию в кювет. И машина их уже устарела и водители.
Wlad Wlad
А как можно быть "женофобом" если НЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "женщина"? Я ЭКОНОМИСТ и мне ПО БАРАБАНУ любые моральные оценки и тем более "толерантность с политкорректностью". Есть конкретный факт - НИ ОДНА "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование. Из каких ИСТОЧНИКОВ оплачиваются "женское образование" и "женская работа"?
Wlad Wlad
А может ты просто БЕЗГРАМОТНЫЙ ИДИОТ?
Wlad Wlad
Кстати, ЛГБТ и прочая МЕРЗОСТЬ - это ФЕМИЗДАНУТЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ТИПЫ. Патриархальный социум УНИЧТОЖАЛ извращенцев, а фемизданутый их делает НОРМОЙ.
Natalija Osminina
Что-то у Вас пластинку заело.
Natalija Osminina
«А как можно быть "женофобом" если НЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "женщина"?» - Ну, как минимум, это зеркальное отражение ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "мужчина")). Ведь, мы же отзеркалены друг от друга в буквальном смысле слова, как две спирали ДНК. Вы, как экономист, это знаете? Если Вам, ПО БАРАБАНУ любые моральные оценки, значит, Вы не являетесь человеком. Вы – ЭКОНОМИСТ. И этим все сказано.
Natalija Osminina
Приведу научные данные: На сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что средняя женщина потенциально имеет больший интеллект, чем мужчина, но плохо его реализовывает. Если посмотреть на интеллектуальные различия между женщинами и мужчинами, то гениев и идиотов больше среди мужчин. Хотя общий интеллект выше у женщин. Когда-то первый тест на интеллект - IQ Тест Айзенка, сделанный в сороковых годах XX века, показал, что интеллект женщин развит хуже мужского, что дало в руки мужчин «очередное» доказательство своего превосходства. В новом IQ тесте (как и во всех последующих) проведенным летом 2012 года в нескольких странах, женщины получили на 5 баллов больше, чем мужчины. Уже сейчас, несмотря на существование «двойных стандартов», женщин в высших учебных заведениях больше, чем мужчин, как и написанных ими количества кандидатских диссертаций. Хотя, по количеству докторских, мужчины по-прежнему превалируют. Но в любом случае, надо признать правоту ученых: как гениев, так и идиотов, больше именно среди мужчин.
Wlad Wlad
Есть определение слова САМКА - это особь с наличием женских первичных половых признаков. Его "отражением" является слово САМЕЦ, а не "мужчина". А что такое "мужчина" и "женщина"? Вы банальная ЗЕРКАЛЬЩИЦА, неспособная дать определение словам, которые употребляете.
Wlad Wlad
Есть конкретный факт - НИ ОДНО МАТРИАРХАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО не создало НИЧЕГО даже близко похожего на Цивилизацию. Высшее достижение - САМКИ УБИЙЦЫ - АМАЗОНКИ паразитирующие на мужчинах. *** Единственный результат "женского образование" - САМКИ-УБИЙЦЫ. По данным ВОЗ только в 2020 году было сделано более 42 миллионов АБОРТОВ. Столько же погибло во Вторую Мировую, но за 5,5 лет. *** Тест Ай-Кью был создан для оценки умственно отсталых детей - вы САМЫЕ УМНЫЕ В ДУРДОМЕ,
Natalija Osminina
По-моему я выразилась русским языком. Если Вы знаете (судя по Вашему апломбу) определение слову "мужчина", значит, определение слову "женщина" будет зеркальным. Мужчина — человек мужского пола. Тот, кто обладает функциональными и морфологическими признаками, которые определяют мужской пол. Соответственно, женщина - это человек женского пола. Тот, кто обладает функциональными и морфологическими признаками, которые определяют женский пол. Не устраивает? Продолжите умничать?
Wlad Wlad
Мужчина и Женщина - это НЕ СИНОНИМЫ словам "самец и самка". Среди самцов можно выделить ТРИ ГРУППЫ - Мужчины, Алени и Пидары. Среди САМОК - четыре - Женщины, Чайлдфри, Убийцы и Кукушки. *** Или вы считаете самку убившую своих детей "женщиной"? Или самку которая НЕ РОДИЛА НИ ОДНОГО ребенка?
Natalija Osminina
Ну, это только Ваше личное мнение. А я Вам могу сказать, что то дерьмо, в каком мы сейчас находимся, создано руками мужчин. Как и все войны были развязаны руками и умом мужчин. Я, конечно, не считаю, что "женский" ум привел бы к лучшему, скорее, наоборот. Но, тем не менее. Умом блещут далеко не все мужчины.
Wlad Wlad
Ну да, тезис Теории Золотого Миллиарда "Нужно "освободить" женщину, а "свободная" женщина САМА УНИЧТОЖИТ Цивилизацию." *** Что-то вас палкой не выгонишь из этого "дерьма" - вы за все время существования Человечества НЕ СОЗДАЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО. *** На счет "ума" только 5% людей можно назвать "разумными существами" и человеческие САМКИ в это число НЕ ВХОДЯТ.
Natalija Osminina
Это чистая демагогия. По-моему Вы не экономист, а доморощенный психолог, с претензией на примитивную философию. Кстати, раз когда-то было МАТРИАРХАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, значит, оно БЫЛО. И на тот момент времени его можно назвать цивилизацией, потому что других цивилизаций по-соседству не было. А на новом этапе развития уже создавалось то, что можно назвать цивилизацией в нашем понимании этого слова. Они все стали мужскими, основываясь, как минимум на физической силе. Каждому времени - свои общественные формации.
Wlad Wlad
Они и до сих пор есть, но так и не смогли выйти из первобытно общинного образа жизни и продолжают ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА МУЖЧИНАХ. Кто вам мешает послать нас далеко и надолго и построить СВОЕ?
Natalija Osminina
У каждого пола своя задача. Женщина создает мир, рожая детей и наполняет мир вокруг себя, становясь музой для мужчины. Неуважение к женщине – это неуважение к своей матери, жене, дочери. Не делает чести для мужчины. Это его позор. Зачем этим кичиться? «На счет "ума" только 5% людей можно назвать "разумными существами" и человеческие САМКИ в это число НЕ ВХОДЯТ». - Гениальных женщин было немало, хотя научные данные я Вам привела – идиотов и гениев больше среди мужчин, а средняя женщина умнее среднего мужчины. Среднестатистические мальчики начинают позже говорить, поэтому имеют в дошкольном возрасте меньший словарный запас. Мальчики позже и медленнее учатся читать, хуже завершают предложения и рассказы, менее внимательны к звукам; медленнее изучают иностранные языки, проявляют худшие, чем у девочек, способности к запоминанию, хуже проходят тесты на логику; обладают более бедным воображением.
Wlad Wlad
В том то и проблема - вы НЕ ХОТИТЕ РОЖАТЬ, А ХОТИТЕ ЛЕЗТЬ В МУЖСКИЕ ИГРЫ.
amv07
скучно как с примерами про гениев с идиотами, если так будет и дальше то даже деньги не помогут деторождению.
Natalija Osminina
А мужчины хотят быть трансгенедерами и прочими квирами. И что? Причем тут женщины или мужчины? Человечество деградирует. Так запрограммировано Природой. Это просто циклы. Мир в своем развитии движется по спирали, следуя за Землей, которая в своей прецессии проходит через 12 созвездий. При подходе к очередному созвездию, происходит смена цивилизций и вероисповеданий. Через 80 лет Малая Медведица будет светить в наш Северный полюс максимально. Потом мы будет удаляться от нее к Цефею. И белая цивилизация уступит место желтой, а потом черной. Ну, вот так запрограмировано Природой. Чего Вы то беситесь? Не согласны с законами эволюции?
Natalija Osminina
Я уже ответила Wlad Wlad. Скопирую и Вам: "..мужчины хотят быть трансгенедерами и прочими квирами. И что? Причем тут женщины или мужчины? Человечество деградирует. Так запрограммировано Природой. Это просто циклы. Мир в своем развитии движется по спирали, следуя за Землей, которая в своей прецессии проходит через 12 созвездий. При подходе к очередному созвездию, происходит смена цивилизций и вероисповеданий. Через 80 лет Малая Медведица будет светить в наш Северный полюс максимально. Потом мы будет удаляться от нее к Цефею. И белая цивилизация уступит место желтой, а потом черной. Ну, вот так запрограмировано Природой. Чего Вы то беситесь? Не согласны с законами эволюции?".
Wlad Wlad
Еще раз, то что вы называете "мужчина" - это Алень самец воспитанный самкой МОРАЛЬНЫЙ УРОД.
Wlad Wlad
Специально для САМОК - Мужчина не может быть никем кроме Мужчины. Это как "нельзя быть немного беременной".
Natalija Osminina
Причем тут деньги? Еси бы все дело было в деньгах, то на обеспеченном Западе женщины бы рожали, как на Востоке. Однако.. они перестают рожать именно потому, что денег им достаточно, а думают они только о себе любимых. Потому что в противовес патриархальному обществу, черты которого еще наследовал Советский Союз, иделогия западного мира несет догмат "ценности личности" - эгоцентризм. Белый мир должен умереть. И начало этому положено на Западе. В России еще продержатся лет 100. С этим надо смириться. Мир заканчивает свое существование.
Natalija Osminina
Термин Ваш собственный? Или вычитали где? Я начинаю думать, что Вы лично относитесь не к середнячкам, а к категории «гением и идиотов». И в этой паре я начинаю склоняться к последнему.
Wlad Wlad
Вы считаете, что меня интересует мнение БЕЗМОЗГЛОЙ САМКИ-ПАРАЗИТКИ?
Natalija Osminina
Судя по всему Вы априори считаете себя умнее меня. Вы же МУЖЧИНА, а я в Вашем определении САМКА. И чем же Вы облагодетельствовали человечество? Что открыли? Давайте сверим ответы по многим вопросам, на которые наука еще не нашла ответов. Я на них ответила, соединив ОТО с квантовой физикой и создав синтез всех наук. А Вы что, ИДИОТ? Ежели шо, это медицинский ТЕРМИН в отличие от "аленей", созданных сумасшедшим мозгом ИДИОТА.
Wlad Wlad
Вона как, про ОТО разговор пошел, а постулаты ОТО привести можете? Или опять ПУСТАЯ БОЛЬТОВНЯ тупой зеркальщицы?
Natalija Osminina
То, что Вы спрашиваете, можно прочитать в Интернете. Или Вы сомневаетесь в моей способности к поиску по ключевым словам? Вы лучше напишите то, на что НЕТ ответов: что такое время, что такое магнитное поле, электричество, гравитация, черные дыры, темная материя, темная энергия. Ну, для начала решите дилемму: кто первый появился: курица или яйцо? Подсказываю - решается на основе корпускулярно-волнового дуализма. На том же принципе находятся ответы на вопросы: причины эксцентриситета и наклонов орбит вращения планет? Вот не знают ученые, от чего они появляются, как и ответа на причину "розетки" Меркурия. Почему в Солнечной системе 8 планет? А почему не 9? Почему есть 4 планеты земной группы им 4 газовых? Почему между ними астероидный полюс? Почему на экваторе Земли система левитации? Куда пропадает электрон, перемещаясь по орбитам? Почему мы моргаем чаще, чем необходимо? Почему наш слуховой нерв идет от ушей вертикально к большому родничку? Что он там слушает на темечке? Эти все вопросы одного порядка, а не разные.
Wlad Wlad
Да там всего ТРИ ПОСТУЛАТА В 10 СЛОВ - то есть БЕЗМОЗГЛАЯ ЗЕРКАЛЬЩИЦА все таки.
Natalija Osminina
Вот и почитай, ИДИОТ, если не в курсе. Ты не сможешь ответить НИ НА ОДИН МОЙ ВОПРОС, а ДУРА - Я))) Сбежал из дурки, козел? Если все еще там, попроси галоперидолу и успокойся, алень.
Wlad Wlad
А где же твои "вопросы" самка-зеркальщица?
Natalija Osminina
Еще и слабовидящий Диагноз за диагнозом... Повторю свои 10 вопросов: 1.что такое время, что такое магнитное поле, электричество, гравитация, черные дыры, темная материя, темная энергия. 2. кто первый появился: курица или яйцо? 3.причины эксцентриситета и наклонов орбит вращения планет? 4. причину "розетки" Меркурия? 4.Почему в Солнечной системе 8 планет? А почему не 9? 5.Почему есть 4 планеты земной группы им 4 газовых? 6.Почему между ними астероидный полюс? 7.Почему на экваторе Земли система левитации? 8.Куда пропадает электрон, перемещаясь по орбитам? 9.Почему мы моргаем чаще, чем необходимо? 10.Почему наш слуховой нерв идет от ушей вертикально к большому родничку? Что он там слушает на темечке?
Wlad Wlad
Видишь ли, наш Мир НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а ИНФОРМАЦИОННЫЙ поэтому твои вопросы БЕССМЫСЛЕННЫ.
Natalija Osminina
Понятно, ЭКОНОМИСТ - цифру любишь)) Наш мир ( для ИДИОТОВ) имеет двойную природу- корпускулярно-волновую. Судя по тому, что МАТЕРИАЛЬНОГО мира для тебя, ЭКОНОМИСТ - нет, ты - РОБОТ-экономист. Поэтому для тебя и доступен только информационный мир. А твой программист - ИДИОТ. Потому что не заложил в тебя правильные ответы)) Где же он их возьмет, если Интернет них не знает. Вот так вы, боты, и сливаетесь)).
Wlad Wlad
Главная ваша проблема в том, что вы не можете дать определения словам, которые употребляете и поэтому ваши ответы ЧИСТАЯ АБРАКАДАБРА.
Wlad Wlad
Дай определение слову "материя".
Natalija Osminina
Я дала тебе, робот, 10 вопросов на выбор. Ты не ответил ни на один. Что такое материя ты знать не можешь, а с Интернета мне читать не интересно. Что такое материя знает тот, кто в курсе, откуда она появляется, что такое черные дыры, и как рождается материя в их резонаторе.
Wlad Wlad
Понятно, ты не знаешь значения НИ ОДНОГО СЛОВА - ПУСТОБРЕХ.
Wlad Wlad
Вот тебе постулаты ОТО тупица: - скорость передачи информации КОНЕЧНА - не существует ВЫДЕЛЕННОЙ системы отсчета - стрела времени направлена из прошлого в будущее. *** Не лезь во взрослые игры - иди РОЖАЙ Тебя для этого и создала Природа.
Natalija Osminina
Значения слов, РОБОТ - ИДИОТ, написаны в Интернете. Тебя твой программист не научил им пользоваться? Все на жесткий диск памяти тебе записал? Класс!! Не попадались еще такие тупые программисты. И выпускают же в Инет свои ПРОБНИКИ.
Wlad Wlad
Не важно что и где "написано" - на заборе написано "п*зда". Главное что ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ НИЧЕГО.
Natalija Osminina
Я уже своё отражала, робот - идиот. Аль не в состоянии промыть саои глазки - мой возраст на моей страничке. Программисты!! Перезапустите это чмо! Позорище!
Wlad Wlad
Если ты "бесполезное ископаемое" - СИДИ МОЛЧА и слушай, что умные люди говорят.
Natalija Osminina
Сиди, пыхти, дурачок, выуживающий ответы со своего жесткого диска. Я пошла писать свою очередную книгу. Заношу в ЧС. С ботами не переписываюсь.
Юрий Волков
Кандидатская диссертация - квалификационная работа, а докторская в нашей стране больше организационная (не очень хорошее определение, правда). Она отражает способность (а чаще возможность) организовывать работу коллектива. Во всяком случае в естественно-научных дисциплинах. Отсюда и разница в цифири.
Юрий Волков
Уважаемый, может вы рожать попробуете? Судя по всему, у вас как у настоящего мужчины, должно лучше получиться чем у этих недосамок!
Wlad Wlad
Это называется ТУПОРЫЛОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ БЕЗМОЗГЛОГО АЛЕНЯ - пшло в ЧС, чмо.
Natalija Osminina
Усидчивость, кропотливость, внимание к мелочам - это женское. Поэтому кандидатских женских немало. Есть и исключения - у меня подруга - гениальный математик, Книгу на 600 страниц о фракталах написала, докторскую защитила. Никто из её университетского мужского коллектива так и не смог понять о чем))). Зато вот во всех других науках как будто логика сразу отказывает - по нулям. Узкая специализация. Собственно, это и мужчинам присуще- нельзя объять необъятное. Однако, философы -все мужчины. Как-то прочитала сетования писателя -историка (вместе с Задорновым фильм о Рюрике делал), мол, у женщин писательниц хорошо получаются детективы, на философские мысли они не способны. Хотела возмутиться, так как с детства люблю философию, полезла в Интернет, набрала "женщины-философы" - вышел большой список. Не поленилась, проверила - это ПСИХОЛОГИ. Философского нет ничего. Так что да, женщины и мужчины разные. И в этом вся прелесть. У каждого свои задачи. А вместе они - сила. Потому что множат пространство, продвигая человечество в эволюции.
Natalija Osminina
Я посмотрела ленту, этот Wlad Wlad занимается таким троллингом не первый год. Может, и правда, придурок. А, может у него на МТ отдохновение - дома жена и дочь его обижают, так он сюда свои обиды на женский пол сливает. Других тем у него нет, везде строчит одно и то же. Все таки скорее всего шизофреник.
Юрий Волков
По личному опыту знаю, что женщины очень хорошо отрабатывают эксперименты, но... новых идей от них дождаться трудно, несмотря на их профессионализм.
Natalija Osminina
Так было задумано самой Природой. Посмотрите, древние египтяне ассоциировали ствол мозга с орлом - Гором. Т.е. первым Адамом. Он стоит в мозге вертикально. Параллельно тянется вверх слуховой нерв. Мало того, грудная клетка орла - это продолговатый мозг, отвечающий за дыхательную функцию на нейронном уровне. Т.е. мужчина (орел) "слышит" пространство и взмывает, как ракета (а тело человека создано точ-в точь, как трехступенчатый носитель "Союз") вверх, чтобы в своем озарении схватить из Космоса новую идею. Поэтому гении это всегда мужчины. А женщина находится над стволом мозга - это зрительные нервы, которые идут почти горизонтально. Т.е. она стелется над Землей (ей же надо засеивать землю), видит на перспективу, но не высоко. Поэтому женщины часто помогают мужчине в карьерном росте, они более "земные". И самое смешное, что в мозге их энергии ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ. Поэтому так различаются женская и мужская логика.
Natalija Osminina
Natalija Osminina
Natalija Osminina
Вот как-то так))) Таламические зрительные бугры являются животом Евы и головой Адама. Поэтому женщина мыслит "брюшным мозгом (есть и такой - брюшная энтерическая нервная система) - интуицией, а мужчина - логикой. На плечах мужчины лежит Земной шар (в виде таламических бугров), как на Атланте, и его женщина. Только женщина не должна виснуть на его плечах, она должна парить, как муза, показывая своему мужчине "земную" перспективу.
Галина Емельянова
Мир вполне сносно существовал когда деньги, любые валюты, были привязаны к золоту. Есть большая надежда, что страны поняли что такое "единая валюта" и не вляпаются в очередной раз в грандиозную аферу, не стоит доверять СВОЮ экономику кому бы то ни было. Ведь именно так и произошло после войны, повелись причем повелись ВСЕ на обещания, самой могущественной страны и "вляпались"...
Natalija Osminina
А чего им (США) париться, если они уже сами решили обрушить доллар. Это еще Трамп предполагал сделать на втором сроке. США откажутся от доллара, к бабке не ходи.
Олег Рудь
Доллар "валят" Уже лет 30, а он все живее все живых!
Garry
Доллар 90-х был дороже нынешнего раз 8-10......
Natalija Osminina
На Западе и о крахе СССР мечтали целых 70 лет. И наступил же! Хотя казалось невероятным. Так и с долларом. Говорили 30 лет, а наступит сегодня))
Мухтар Муслихов
"..США никак не комментируют российскую дедолларизацию и, на первый взгляд, не проявляют к ней никакого интереса..." - замалчивают, т.к. любое обсуждение этой темы есть обнародование диареи собственной экономики...
Wlad Wlad
Кстати, основной вкладчик в ФРС - это Дом Романовых. Так что доллары можно вполне закономерно считать РУССКОЙ валютой. А Дом Романовых НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ занимает ШЕСТОЕ МЕСТО в Мировой Табели о Рангах. Поэтому трупы Семьи Романовых так и не нашли. А РПЦ отказалась признавать "перезахороненные останки" останками Николая 2 и его семьи.
Малик Гумеров
"основной вкладчик в ФРС - это Дом Романовых. Так что доллары можно вполне закономерно считать РУССКОЙ валютой." = считать можно все ! Они считают что постригли Романовых , как овечек на шерсть !!! НАРОД СПОСОБЕН ИСТРЕБОВАТЬ ОТ ФРС СВОЕ и С ПРОЦЕНТАМИ ??? Кеннеди в свое время позарился ... , законы издал о национализации ФРС = пристрелили как собаку ! Поднимет др. президент вопрос = его тоже пристрелят ! СПОСОБНА ВСЯ СТРАНА = ВЕСЬ НАРОД СТАТЬ ЕДИНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ И ИСТРЕБОВАТЬ СВОЕ ??? Иначе никак ! ... А пока народ овечки , этот ФРС через ЦБ РФ продолжает собирать со страны-народа дань !!! Наш ЦБ пока еще это филиал ФРС . Не Россия получет ренту от вложенного капитала (дивиденды) , а наоборот , ФРС собирает дань !
Wlad Wlad
Глупо, примитивно и безграмотно. Все не так страшно как вам кажется - все НАМНОГО СТРАШНЕЕ.
Малик Гумеров
Истина она такая = страшная и порой недоступная разуму ...!
Wlad Wlad
Особенно тем у кого его нет.
Малик Гумеров
У каждого своя мера осознанности и критерии ... ! Для дурака все остальные идиоты ! Не так ?
Wlad Wlad
"Я свою Наталию узнаю по талии - как увижу талию значит не Наталия". *** Ты НЕ ПЕРВЫЙ ДУРАК - есть опыт определения.
Малик Гумеров
И на раздумье : "А Дом Романовых Н..." - если ты вкладываешь деньги .... , но не способен контролировать их дальнейшую судьбу , по общепринятому критерию = ты ЛОХ , ... и тебя просто поимели ! Для мира запада это в порядке вещей , норма !!! А кто зарится на правила игры = устраняют ! Убрали Кеннеди , Де Голя ... , .... Каддафи считай распяли показательно , .... и т.д.. Они пошли против хозяев доллара ..., их наказали !
Малик Гумеров
Ну это уже хроническое .... ! Как Сократ выразился - «Я знаю, что ничего не знаю» , все более более углубляясь в вопрос , в проблему , в науку , ... ! ----------- А все знают только кто ? ...
Wlad Wlad
Еще раз ДЛЯ ДУРАКА - Дом Романовых НА ШЕСТОМ МЕСТЕ в МИРОВОЙ ТАБЕЛИ О РАНГАХ или ПО РАЗМЕРУ СОСТОЯНИЯ.

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