Baijiahao: реакция США на дедолларизацию России стала большой неожиданностью

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаBaijiahao: реакция США на дедолларизацию России стала большой неожиданностью Реакция Соединенных Штатов на дедолларизацию России стала большой неожиданностью для всего мирового сообщества.Вернуться к статье11614НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевИ это правильно!)))виталий пановДавно бы так!ВальдемарМожет Россия и уходит от доллара, но российские чиновники и олигархи все еще хранят наворованное в долларах в зарубежных банках!!!!.АлександрТак им же туда придётся уезжать, когда в России им яйца прижмут. Поэтому они и копят зелёные фантики.ВальдемарОни еще не скоро уедут туда, пока они тут много чего натворят. Тем более ВВ им разрешил иметь двойное гражданство....Natalija OsmininaТем хуже для них. США откажутся от доллара и "российские чиновники и олигархи" поплывут на радость всего остального населения России. Вот и наступит вселенская справедливость)))TFTatyana FedotovaПрижмут ли? Что то не верю. Хотя хотелось бы.TFTatyana FedotovaВВ сказал же, когда его спросили : почему людям зарплаты поднять, уменьшив зарплаты чиновников и депутатов? Путин ответил, что нельзя обижать этих иначе они "работать" не будут. Народ значит и за копейки будет ( деваться народу некуда), а эти не будут, боится уедут с деньгами.... Так что , всё предельно стало понятно. Встаёт вопрос: А власть то в России какая? На российскую что то не похоже..... Работают тут, а жить собираются там?KarmadonЯйца прижмут, говорите? Ну, и который год "прижимают"? Посчитать, пальцев на всех четырех растопырках хватит?Юрий ВолковВахтовики...ВальдемарКак это США откажется от доллара? от своей национальной валюты?Александр ДементьевДа этой мечтательнице лишь бы пукнуть.Natalija OsmininaТак внутри США свой же доллар. И потом это не новость. Вон Жирик за последний месяц раза три об этом сказал, повторил за мной))) А Жирик, хоть и косит под идиота, но провидец. Вон сказал 10 лет назад, что через 5 лет газ будет стоить 1000 долларов и вот оно)) Подумаешь, ошибся на 5 лет, а сейчас время идет быстрее, события уплотняются во времени. Раз, сказал, что это случится "сейчас", значит, где-то через годик точно. Да это и очевидно, других способов выплыть у США нет - только как сделать грандиозный шухер - всех кинуть. Возглавить это дело, раз изменить не может.Natalija OsmininaА тебя, идиот, я забанила, так ты, хоть так пердишь, жалуешься по мужикам.ВальдемарРаз вы ориентируетесь на жирика, то конечно. Тогда не храните свои сбережения в долларах. Еще пойдете на него голосовать?Natalija OsmininaЖириновский при всей своей одиозности, видит на перспективу больше, чем все другие. У него даже книга выпущена, где перечислены исполнения его предсказаний - все задокументировано, и на видео и в прессе. А насчет голосования, я уже почти 55 лет не живу в России. У нас - евро. Хотя при отказе от доллара и он гикнется. Разве не очевидно, что мир идет к развалу, что США, что ЕС. Новый тренд))ВальдемарА у нас не евро и не доллар, и нехай все гигнется. Нам это по боку, мы живем за рубли и вполне не плохо.Natalija OsmininaПри глобальном финансовом кризисе плохо будет всем валютам. Но Россия подстраховалась - ввела цифровой рубль, в тот же день ввел цифровой евро ЕС. А спустя 3 дня Батька объявил своим белоруссам, что при часе Х переведет все их накопления в валюте - в белорусские рубли. Было это недели 3 назад.NWnovichokspb waisman"наворованное в долларах" грозит этому "богатству" на неожи данный курьёз с банкротством подхода. На "хитрую" попу есть... с винтом...Резидент 007У Ванги было такое предсказание (я лично слышал) "по обочинам дороги доллары валялись вместе с опавшей осенней листвой". Хотите верьте-хотите нет, но все её предсказания сбываются.МЗмирас ЗакироувОбои клеить..Василий ИвановичЭкологически грязноWlad WladПроблема в том, что ДЕНЬГИ - это НЕ доллары, НЕ рубли, НЕ юани и прочая ХРЕНЬ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ. Деньги - это ИДЕЯ. Причем идея ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ идее Бога - "Нельзя служить двум господам сразу Богу и Мамоне". *** Поменяв доллары на юани Человечество просто ВСТУПИТ В ГАВНО ДРУГОГО ЦВЕТА.Natalija OsmininaПрежде, чем перейти на рубли и юани миру придется пережить глобальный финансовый кризис. Пострадают все, в том числе и всемогущий Китай, на что и надеется США, вынашивания стратегию отказа от нынешнего доллара. США надеются выплыть в этом хаосе, но увы, им этого не дано.А вот в каком состоянии выплывут Россия и Китай - это другой вопрос.Wlad WladПро этот "глобальный кризис" известно давно. У него даже имя есть - "Идеальный шторм". К нему давно готовится весь Мир - ну запретят "женское образование" и "женскую работу", так они все равно ничего кроме "снижения рождаемости" Человечеству не дают.Natalija OsmininaА кто будет запрещать?Wlad WladА те кто "разрешал" - только ОБОЖРАВШАЯСЯ Цивилизация порождает ФЕМИЗДАНУТОСТЬ. При малейшем кризисе первыми на улице оказываются "образованные женщины".Natalija OsmininaНу это, как водится))) Но, вообще-то я говорила об отказе США от доллара.Wlad WladИ я о том же - о глобальном экономическом кризисе. Кстати, есть исторический прецедент - когда в 1933 году ЕВРЕИ создавали экономику Рейха, а в руководстве Рейха не было ни одного человека с высшим образованием, то первое что они сделали ЗАПРЕТИЛИ "женское высшее образование" и "женскую работу". И всего за 6 лет экономика Германии с последнего места в Европе вышла на ПЕРВОЕ место В МИРЕ.Александр ШмелевА может быть это просто "шорох орехов", какой Вы выдаёте за причину ?..Natalija OsmininaВы этот, как он там называется, женофоб?))) Очередная, уже совсем дикая волна женского феминизма это СЛЕДСТВИЕ идущих процессов. Из того же списка - ЛГБТ, зеленые, БМЛ и пр. квиры и дебилы. Какой стороной повернется мир, вывернувшись наизнанку, никто не знает. Надеюсь, в России вектор усилится в направлении сакральных ценностей. А на Западе резкий поворот приведет к сваливанию в кювет. И машина их уже устарела и водители.Wlad WladА как можно быть "женофобом" если НЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "женщина"? Я ЭКОНОМИСТ и мне ПО БАРАБАНУ любые моральные оценки и тем более "толерантность с политкорректностью". Есть конкретный факт - НИ ОДНА "образованная женщина" не смогла ДАЖЕ ОКУПИТЬ затраты на ее образование. Из каких ИСТОЧНИКОВ оплачиваются "женское образование" и "женская работа"?Wlad WladА может ты просто БЕЗГРАМОТНЫЙ ИДИОТ?Wlad WladКстати, ЛГБТ и прочая МЕРЗОСТЬ - это ФЕМИЗДАНУТЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ ТИПЫ. Патриархальный социум УНИЧТОЖАЛ извращенцев, а фемизданутый их делает НОРМОЙ.Natalija OsmininaЧто-то у Вас пластинку заело.Natalija Osminina«А как можно быть "женофобом" если НЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "женщина"?» - Ну, как минимум, это зеркальное отражение ОПРЕДЕЛЕНИЯ слова "мужчина")). Ведь, мы же отзеркалены друг от друга в буквальном смысле слова, как две спирали ДНК. Вы, как экономист, это знаете? Если Вам, ПО БАРАБАНУ любые моральные оценки, значит, Вы не являетесь человеком. Вы – ЭКОНОМИСТ. И этим все сказано.Natalija OsmininaПриведу научные данные: На сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что средняя женщина потенциально имеет больший интеллект, чем мужчина, но плохо его реализовывает. Если посмотреть на интеллектуальные различия между женщинами и мужчинами, то гениев и идиотов больше среди мужчин. Хотя общий интеллект выше у женщин. Когда-то первый тест на интеллект - IQ Тест Айзенка, сделанный в сороковых годах XX века, показал, что интеллект женщин развит хуже мужского, что дало в руки мужчин «очередное» доказательство своего превосходства. В новом IQ тесте (как и во всех последующих) проведенным летом 2012 года в нескольких странах, женщины получили на 5 баллов больше, чем мужчины. Уже сейчас, несмотря на существование «двойных стандартов», женщин в высших учебных заведениях больше, чем мужчин, как и написанных ими количества кандидатских диссертаций. Хотя, по количеству докторских, мужчины по-прежнему превалируют. Но в любом случае, надо признать правоту ученых: как гениев, так и идиотов, больше именно среди мужчин.Wlad WladЕсть определение слова САМКА - это особь с наличием женских первичных половых признаков. Его "отражением" является слово САМЕЦ, а не "мужчина". А что такое "мужчина" и "женщина"? Вы банальная ЗЕРКАЛЬЩИЦА, неспособная дать определение словам, которые употребляете.Wlad WladЕсть конкретный факт - НИ ОДНО МАТРИАРХАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО не создало НИЧЕГО даже близко похожего на Цивилизацию. Высшее достижение - САМКИ УБИЙЦЫ - АМАЗОНКИ паразитирующие на мужчинах. *** Единственный результат "женского образование" - САМКИ-УБИЙЦЫ. По данным ВОЗ только в 2020 году было сделано более 42 миллионов АБОРТОВ. Столько же погибло во Вторую Мировую, но за 5,5 лет. *** Тест Ай-Кью был создан для оценки умственно отсталых детей - вы САМЫЕ УМНЫЕ В ДУРДОМЕ,Natalija OsmininaПо-моему я выразилась русским языком. Если Вы знаете (судя по Вашему апломбу) определение слову "мужчина", значит, определение слову "женщина" будет зеркальным. Мужчина — человек мужского пола. Тот, кто обладает функциональными и морфологическими признаками, которые определяют мужской пол. Соответственно, женщина - это человек женского пола. Тот, кто обладает функциональными и морфологическими признаками, которые определяют женский пол. Не устраивает? Продолжите умничать?Wlad WladМужчина и Женщина - это НЕ СИНОНИМЫ словам "самец и самка". Среди самцов можно выделить ТРИ ГРУППЫ - Мужчины, Алени и Пидары. Среди САМОК - четыре - Женщины, Чайлдфри, Убийцы и Кукушки. *** Или вы считаете самку убившую своих детей "женщиной"? Или самку которая НЕ РОДИЛА НИ ОДНОГО ребенка?Natalija OsmininaНу, это только Ваше личное мнение. А я Вам могу сказать, что то дерьмо, в каком мы сейчас находимся, создано руками мужчин. Как и все войны были развязаны руками и умом мужчин. Я, конечно, не считаю, что "женский" ум привел бы к лучшему, скорее, наоборот. Но, тем не менее. Умом блещут далеко не все мужчины.Wlad WladНу да, тезис Теории Золотого Миллиарда "Нужно "освободить" женщину, а "свободная" женщина САМА УНИЧТОЖИТ Цивилизацию." *** Что-то вас палкой не выгонишь из этого "дерьма" - вы за все время существования Человечества НЕ СОЗДАЛИ ВООБЩЕ НИЧЕГО. *** На счет "ума" только 5% людей можно назвать "разумными существами" и человеческие САМКИ в это число НЕ ВХОДЯТ.Natalija OsmininaЭто чистая демагогия. По-моему Вы не экономист, а доморощенный психолог, с претензией на примитивную философию. Кстати, раз когда-то было МАТРИАРХАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, значит, оно БЫЛО. И на тот момент времени его можно назвать цивилизацией, потому что других цивилизаций по-соседству не было. А на новом этапе развития уже создавалось то, что можно назвать цивилизацией в нашем понимании этого слова. Они все стали мужскими, основываясь, как минимум на физической силе. Каждому времени - свои общественные формации.Wlad WladОни и до сих пор есть, но так и не смогли выйти из первобытно общинного образа жизни и продолжают ПАРАЗИТИРОВАТЬ НА МУЖЧИНАХ. Кто вам мешает послать нас далеко и надолго и построить СВОЕ?Natalija OsmininaУ каждого пола своя задача. Женщина создает мир, рожая детей и наполняет мир вокруг себя, становясь музой для мужчины. Неуважение к женщине – это неуважение к своей матери, жене, дочери. Не делает чести для мужчины. Это его позор. Зачем этим кичиться? «На счет "ума" только 5% людей можно назвать "разумными существами" и человеческие САМКИ в это число НЕ ВХОДЯТ». - Гениальных женщин было немало, хотя научные данные я Вам привела – идиотов и гениев больше среди мужчин, а средняя женщина умнее среднего мужчины. Среднестатистические мальчики начинают позже говорить, поэтому имеют в дошкольном возрасте меньший словарный запас. Мальчики позже и медленнее учатся читать, хуже завершают предложения и рассказы, менее внимательны к звукам; медленнее изучают иностранные языки, проявляют худшие, чем у девочек, способности к запоминанию, хуже проходят тесты на логику; обладают более бедным воображением.Wlad WladВ том то и проблема - вы НЕ ХОТИТЕ РОЖАТЬ, А ХОТИТЕ ЛЕЗТЬ В МУЖСКИЕ ИГРЫ.Aamv07скучно как с примерами про гениев с идиотами, если так будет и дальше то даже деньги не помогут деторождению.Natalija OsmininaА мужчины хотят быть трансгенедерами и прочими квирами. И что? Причем тут женщины или мужчины? Человечество деградирует. Так запрограммировано Природой. Это просто циклы. Мир в своем развитии движется по спирали, следуя за Землей, которая в своей прецессии проходит через 12 созвездий. При подходе к очередному созвездию, происходит смена цивилизций и вероисповеданий. Через 80 лет Малая Медведица будет светить в наш Северный полюс максимально. Потом мы будет удаляться от нее к Цефею. И белая цивилизация уступит место желтой, а потом черной. Ну, вот так запрограмировано Природой. Чего Вы то беситесь? Не согласны с законами эволюции?Natalija OsmininaЯ уже ответила Wlad Wlad. Скопирую и Вам: "..мужчины хотят быть трансгенедерами и прочими квирами. И что? Причем тут женщины или мужчины? Человечество деградирует. Так запрограммировано Природой. Это просто циклы. Мир в своем развитии движется по спирали, следуя за Землей, которая в своей прецессии проходит через 12 созвездий. При подходе к очередному созвездию, происходит смена цивилизций и вероисповеданий. Через 80 лет Малая Медведица будет светить в наш Северный полюс максимально. Потом мы будет удаляться от нее к Цефею. И белая цивилизация уступит место желтой, а потом черной. Ну, вот так запрограмировано Природой. Чего Вы то беситесь? Не согласны с законами эволюции?".Wlad WladЕще раз, то что вы называете "мужчина" - это Алень самец воспитанный самкой МОРАЛЬНЫЙ УРОД.Wlad WladСпециально для САМОК - Мужчина не может быть никем кроме Мужчины. Это как "нельзя быть немного беременной".Natalija OsmininaПричем тут деньги? Еси бы все дело было в деньгах, то на обеспеченном Западе женщины бы рожали, как на Востоке. Однако.. они перестают рожать именно потому, что денег им достаточно, а думают они только о себе любимых. Потому что в противовес патриархальному обществу, черты которого еще наследовал Советский Союз, иделогия западного мира несет догмат "ценности личности" - эгоцентризм. Белый мир должен умереть. И начало этому положено на Западе. В России еще продержатся лет 100. С этим надо смириться. Мир заканчивает свое существование.Natalija OsmininaТермин Ваш собственный? Или вычитали где? Я начинаю думать, что Вы лично относитесь не к середнячкам, а к категории «гением и идиотов». И в этой паре я начинаю склоняться к последнему.Wlad WladВы считаете, что меня интересует мнение БЕЗМОЗГЛОЙ САМКИ-ПАРАЗИТКИ?Natalija OsmininaСудя по всему Вы априори считаете себя умнее меня. Вы же МУЖЧИНА, а я в Вашем определении САМКА. И чем же Вы облагодетельствовали человечество? Что открыли? Давайте сверим ответы по многим вопросам, на которые наука еще не нашла ответов. Я на них ответила, соединив ОТО с квантовой физикой и создав синтез всех наук. А Вы что, ИДИОТ? Ежели шо, это медицинский ТЕРМИН в отличие от "аленей", созданных сумасшедшим мозгом ИДИОТА.Wlad WladВона как, про ОТО разговор пошел, а постулаты ОТО привести можете? Или опять ПУСТАЯ БОЛЬТОВНЯ тупой зеркальщицы?Natalija OsmininaТо, что Вы спрашиваете, можно прочитать в Интернете. Или Вы сомневаетесь в моей способности к поиску по ключевым словам? Вы лучше напишите то, на что НЕТ ответов: что такое время, что такое магнитное поле, электричество, гравитация, черные дыры, темная материя, темная энергия. Ну, для начала решите дилемму: кто первый появился: курица или яйцо? Подсказываю - решается на основе корпускулярно-волнового дуализма. На том же принципе находятся ответы на вопросы: причины эксцентриситета и наклонов орбит вращения планет? Вот не знают ученые, от чего они появляются, как и ответа на причину "розетки" Меркурия. Почему в Солнечной системе 8 планет? А почему не 9? Почему есть 4 планеты земной группы им 4 газовых? Почему между ними астероидный полюс? Почему на экваторе Земли система левитации? Куда пропадает электрон, перемещаясь по орбитам? Почему мы моргаем чаще, чем необходимо? Почему наш слуховой нерв идет от ушей вертикально к большому родничку? Что он там слушает на темечке? Эти все вопросы одного порядка, а не разные.Wlad WladДа там всего ТРИ ПОСТУЛАТА В 10 СЛОВ - то есть БЕЗМОЗГЛАЯ ЗЕРКАЛЬЩИЦА все таки.Natalija OsmininaВот и почитай, ИДИОТ, если не в курсе. Ты не сможешь ответить НИ НА ОДИН МОЙ ВОПРОС, а ДУРА - Я))) Сбежал из дурки, козел? Если все еще там, попроси галоперидолу и успокойся, алень.Wlad WladА где же твои "вопросы" самка-зеркальщица?Natalija OsmininaЕще и слабовидящий Диагноз за диагнозом... Повторю свои 10 вопросов: 1.что такое время, что такое магнитное поле, электричество, гравитация, черные дыры, темная материя, темная энергия. 2. кто первый появился: курица или яйцо? 3.причины эксцентриситета и наклонов орбит вращения планет? 4. причину "розетки" Меркурия? 4.Почему в Солнечной системе 8 планет? А почему не 9? 5.Почему есть 4 планеты земной группы им 4 газовых? 6.Почему между ними астероидный полюс? 7.Почему на экваторе Земли система левитации? 8.Куда пропадает электрон, перемещаясь по орбитам? 9.Почему мы моргаем чаще, чем необходимо? 10.Почему наш слуховой нерв идет от ушей вертикально к большому родничку? Что он там слушает на темечке?Wlad WladВидишь ли, наш Мир НЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ, а ИНФОРМАЦИОННЫЙ поэтому твои вопросы БЕССМЫСЛЕННЫ.Natalija OsmininaПонятно, ЭКОНОМИСТ - цифру любишь)) Наш мир ( для ИДИОТОВ) имеет двойную природу- корпускулярно-волновую. Судя по тому, что МАТЕРИАЛЬНОГО мира для тебя, ЭКОНОМИСТ - нет, ты - РОБОТ-экономист. Поэтому для тебя и доступен только информационный мир. А твой программист - ИДИОТ. Потому что не заложил в тебя правильные ответы)) Где же он их возьмет, если Интернет них не знает. Вот так вы, боты, и сливаетесь)).Wlad WladГлавная ваша проблема в том, что вы не можете дать определения словам, которые употребляете и поэтому ваши ответы ЧИСТАЯ АБРАКАДАБРА.Wlad WladДай определение слову "материя".Natalija OsmininaЯ дала тебе, робот, 10 вопросов на выбор. Ты не ответил ни на один. Что такое материя ты знать не можешь, а с Интернета мне читать не интересно. Что такое материя знает тот, кто в курсе, откуда она появляется, что такое черные дыры, и как рождается материя в их резонаторе.Wlad WladПонятно, ты не знаешь значения НИ ОДНОГО СЛОВА - ПУСТОБРЕХ.Wlad WladВот тебе постулаты ОТО тупица: - скорость передачи информации КОНЕЧНА - не существует ВЫДЕЛЕННОЙ системы отсчета - стрела времени направлена из прошлого в будущее. *** Не лезь во взрослые игры - иди РОЖАЙ Тебя для этого и создала Природа.Natalija OsmininaЗначения слов, РОБОТ - ИДИОТ, написаны в Интернете. Тебя твой программист не научил им пользоваться? Все на жесткий диск памяти тебе записал? Класс!! Не попадались еще такие тупые программисты. И выпускают же в Инет свои ПРОБНИКИ.Wlad WladНе важно что и где "написано" - на заборе написано "п*зда". Главное что ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ НИЧЕГО.Natalija OsmininaЯ уже своё отражала, робот - идиот. Аль не в состоянии промыть саои глазки - мой возраст на моей страничке. Программисты!! Перезапустите это чмо! Позорище!Wlad WladЕсли ты "бесполезное ископаемое" - СИДИ МОЛЧА и слушай, что умные люди говорят.Natalija OsmininaСиди, пыхти, дурачок, выуживающий ответы со своего жесткого диска. Я пошла писать свою очередную книгу. Заношу в ЧС. С ботами не переписываюсь.Юрий ВолковКандидатская диссертация - квалификационная работа, а докторская в нашей стране больше организационная (не очень хорошее определение, правда). Она отражает способность (а чаще возможность) организовывать работу коллектива. Во всяком случае в естественно-научных дисциплинах. Отсюда и разница в цифири.Юрий ВолковУважаемый, может вы рожать попробуете? Судя по всему, у вас как у настоящего мужчины, должно лучше получиться чем у этих недосамок!Wlad WladЭто называется ТУПОРЫЛОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ БЕЗМОЗГЛОГО АЛЕНЯ - пшло в ЧС, чмо.Natalija OsmininaУсидчивость, кропотливость, внимание к мелочам - это женское. Поэтому кандидатских женских немало. Есть и исключения - у меня подруга - гениальный математик, Книгу на 600 страниц о фракталах написала, докторскую защитила. Никто из её университетского мужского коллектива так и не смог понять о чем))). Зато вот во всех других науках как будто логика сразу отказывает - по нулям. Узкая специализация. Собственно, это и мужчинам присуще- нельзя объять необъятное. Однако, философы -все мужчины. Как-то прочитала сетования писателя -историка (вместе с Задорновым фильм о Рюрике делал), мол, у женщин писательниц хорошо получаются детективы, на философские мысли они не способны. Хотела возмутиться, так как с детства люблю философию, полезла в Интернет, набрала "женщины-философы" - вышел большой список. Не поленилась, проверила - это ПСИХОЛОГИ. Философского нет ничего. Так что да, женщины и мужчины разные. И в этом вся прелесть. У каждого свои задачи. А вместе они - сила. Потому что множат пространство, продвигая человечество в эволюции.Natalija OsmininaЯ посмотрела ленту, этот Wlad Wlad занимается таким троллингом не первый год. Может, и правда, придурок. А, может у него на МТ отдохновение - дома жена и дочь его обижают, так он сюда свои обиды на женский пол сливает. Других тем у него нет, везде строчит одно и то же. Все таки скорее всего шизофреник.Юрий ВолковПо личному опыту знаю, что женщины очень хорошо отрабатывают эксперименты, но... новых идей от них дождаться трудно, несмотря на их профессионализм.Natalija OsmininaТак было задумано самой Природой. Посмотрите, древние египтяне ассоциировали ствол мозга с орлом - Гором. Т.е. первым Адамом. Он стоит в мозге вертикально. Параллельно тянется вверх слуховой нерв. Мало того, грудная клетка орла - это продолговатый мозг, отвечающий за дыхательную функцию на нейронном уровне. Т.е. мужчина (орел) "слышит" пространство и взмывает, как ракета (а тело человека создано точ-в точь, как трехступенчатый носитель "Союз") вверх, чтобы в своем озарении схватить из Космоса новую идею. Поэтому гении это всегда мужчины. А женщина находится над стволом мозга - это зрительные нервы, которые идут почти горизонтально. Т.е. она стелется над Землей (ей же надо засеивать землю), видит на перспективу, но не высоко. Поэтому женщины часто помогают мужчине в карьерном росте, они более "земные". И самое смешное, что в мозге их энергии ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫ. Поэтому так различаются женская и мужская логика.Natalija OsmininaNatalija OsmininaNatalija OsmininaВот как-то так))) Таламические зрительные бугры являются животом Евы и головой Адама. Поэтому женщина мыслит "брюшным мозгом (есть и такой - брюшная энтерическая нервная система) - интуицией, а мужчина - логикой. На плечах мужчины лежит Земной шар (в виде таламических бугров), как на Атланте, и его женщина. Только женщина не должна виснуть на его плечах, она должна парить, как муза, показывая своему мужчине "земную" перспективу.Галина ЕмельяноваМир вполне сносно существовал когда деньги, любые валюты, были привязаны к золоту. Есть большая надежда, что страны поняли что такое "единая валюта" и не вляпаются в очередной раз в грандиозную аферу, не стоит доверять СВОЮ экономику кому бы то ни было. Ведь именно так и произошло после войны, повелись причем повелись ВСЕ на обещания, самой могущественной страны и "вляпались"...Natalija OsmininaА чего им (США) париться, если они уже сами решили обрушить доллар. Это еще Трамп предполагал сделать на втором сроке. США откажутся от доллара, к бабке не ходи.Олег РудьДоллар "валят" Уже лет 30, а он все живее все живых!GGarryДоллар 90-х был дороже нынешнего раз 8-10......Natalija OsmininaНа Западе и о крахе СССР мечтали целых 70 лет. И наступил же! Хотя казалось невероятным. Так и с долларом. Говорили 30 лет, а наступит сегодня))Мухтар Муслихов"..США никак не комментируют российскую дедолларизацию и, на первый взгляд, не проявляют к ней никакого интереса..." - замалчивают, т.к. любое обсуждение этой темы есть обнародование диареи собственной экономики...Wlad WladКстати, основной вкладчик в ФРС - это Дом Романовых. Так что доллары можно вполне закономерно считать РУССКОЙ валютой. А Дом Романовых НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ занимает ШЕСТОЕ МЕСТО в Мировой Табели о Рангах. Поэтому трупы Семьи Романовых так и не нашли. А РПЦ отказалась признавать "перезахороненные останки" останками Николая 2 и его семьи.МГМалик Гумеров"основной вкладчик в ФРС - это Дом Романовых. Так что доллары можно вполне закономерно считать РУССКОЙ валютой." = считать можно все ! Они считают что постригли Романовых , как овечек на шерсть !!! НАРОД СПОСОБЕН ИСТРЕБОВАТЬ ОТ ФРС СВОЕ и С ПРОЦЕНТАМИ ??? Кеннеди в свое время позарился ... , законы издал о национализации ФРС = пристрелили как собаку ! Поднимет др. президент вопрос = его тоже пристрелят ! СПОСОБНА ВСЯ СТРАНА = ВЕСЬ НАРОД СТАТЬ ЕДИНЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ И ИСТРЕБОВАТЬ СВОЕ ??? Иначе никак ! ... А пока народ овечки , этот ФРС через ЦБ РФ продолжает собирать со страны-народа дань !!! Наш ЦБ пока еще это филиал ФРС . Не Россия получет ренту от вложенного капитала (дивиденды) , а наоборот , ФРС собирает дань !Wlad WladГлупо, примитивно и безграмотно. Все не так страшно как вам кажется - все НАМНОГО СТРАШНЕЕ.МГМалик ГумеровИстина она такая = страшная и порой недоступная разуму ...!Wlad WladОсобенно тем у кого его нет.МГМалик ГумеровУ каждого своя мера осознанности и критерии ... ! Для дурака все остальные идиоты ! Не так ?Wlad Wlad"Я свою Наталию узнаю по талии - как увижу талию значит не Наталия". *** Ты НЕ ПЕРВЫЙ ДУРАК - есть опыт определения.МГМалик ГумеровИ на раздумье : "А Дом Романовых Н..." - если ты вкладываешь деньги .... , но не способен контролировать их дальнейшую судьбу , по общепринятому критерию = ты ЛОХ , ... и тебя просто поимели ! Для мира запада это в порядке вещей , норма !!! А кто зарится на правила игры = устраняют ! Убрали Кеннеди , Де Голя ... , .... Каддафи считай распяли показательно , .... и т.д.. Они пошли против хозяев доллара ..., их наказали !МГМалик ГумеровНу это уже хроническое .... ! Как Сократ выразился - «Я знаю, что ничего не знаю» , все более более углубляясь в вопрос , в проблему , в науку , ... ! ----------- А все знают только кто ? ...Wlad WladЕще раз ДЛЯ ДУРАКА - Дом Романовых НА ШЕСТОМ МЕСТЕ в МИРОВОЙ ТАБЕЛИ О РАНГАХ или ПО РАЗМЕРУ СОСТОЯНИЯ.Комментировать
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