Макрон отказался досрочно уходить в отставку и планирует выполнить второй мандат

Ранее к отставке его призвала оппозиция Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что не собирается уходить в отставку и планирует полностью выполнить свой второй пятилетний мандат на посту главы государства.
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