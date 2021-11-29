Росздравнадзор составляет списки антиваксеров и сдает силовикам

Российские власти подключают силовые структуры к буксующей прививочной кампании, пишут «Известия». Региональные подразделения Росздравнадзора начали составлять списки активных антипрививочников и передавать их в прокуратуру и Следственный комитет.
Российские власти подключают силовые структуры к буксующей прививочной кампании, пишут «Известия». Региональные подразделения Росздравнадзора начали составлять списки активных антипрививочников и передавать их в прокуратуру и Следственный комитет.
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