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Росздравнадзор составляет списки антиваксеров и сдает силовикам

Росздравнадзор составляет списки антиваксеров и сдает силовикам

Российские власти подключают силовые структуры к буксующей прививочной кампании, пишут «Известия». Региональные подразделения Росздравнадзора начали составлять списки активных антипрививочников и передавать их в прокуратуру и Следственный комитет.

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