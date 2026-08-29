Накипь в чайнике: почему она опасна только для техники и как от неё избавиться

Когда речь заходит о белом налёте внутри чайника, мнения обычно делятся на два непримиримых лагеря. Одни уверены, что это чуть ли не яд, который медленно убивает почки.
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